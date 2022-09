Costa discursa no comício de "rentrée" política com foco nos apoios às famílias

O secretário-geral socialista discursa, este sábado em Leiria, no comício que assinala a "rentrée" política deste partido e abre depois as Jornadas Parlamentares do PS, após uma semana marcada pelo anúncio do programa de medidas sociais do Governo.

De acordo com fontes socialistas, no final da tarde, no mercado de Santana, em Leiria, a intervenção de António Costa deverá estar centrada nas medidas tomadas pelo Governo para mitigar junto dos cidadãos os efeitos resultantes do aumento da inflação.

De todas as medidas, a oposição tem criticado mais a decisão tomada pelo Governo de suspender a aplicação da fórmula legal de cálculo para a atualização das pensões ao optar por pagar já em outubro aos pensionistas uma prestação complementar de 50% para depois, em janeiro, atribuir aumentos entre os 3,53% e os 4,43%.

António Costa tem sustentado que os pensionistas não vão perder poder de compra em 2023 e que o impacto nos rendimentos até ao final do próximo ano é equivalente caso o executivo tivesse mantido a fórmula de cálculo de atualização das pensões.

O comício de Leiria acontece também um dia após a substituição de Marta Temido por Manuel Pizarro no cargo de ministro da Saúde.

Perante as críticas da oposição à escolha de Manuel Pizarro para o cargo de ministro da Saúde, António Costa respondeu: "Diria que ficaríamos todos mais surpreendidos, e provavelmente aqueles que votaram no PS teriam boas razões para criticar, se em vez de ter nomeado alguém do PS tivesse nomeado um adversário do PS. Isso é que me pareceria bastante estranho", disse.

Após o comício, António Costa janta com os deputados socialistas na Batalha, estando assim presente na abertura das Jornadas Parlamentares do PS, que serão encerradas na terça-feira pelo presidente dos socialistas, Carlos César, na Nazaré.

Na segunda-feira, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, janta com os deputados socialistas e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, fará uma intervenção na terça-feira.

Segundo nota da bancada do PS, no jantar deste sábado estarão também presentes deputados do Partido Socialista do Luxemburgo, que realizam as suas jornadas parlamentares em Portugal, assim como os eurodeputados socialistas portugueses.