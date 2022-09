Metade dos obstetras do SNS tem mais de 50 anos

Metade dos obstetras que trabalham no Serviço Nacional de Saúde tem mais de 50 anos. Os números são da comissão criada para responder aos problemas nas urgências de Ginecologia e Obstetrícia.

Apesar dos médicos estarem livres de trabalhar em horários noturnos a partir dos 50 anos, e de estarem também dispensados de fazer serviços de urgência depois dos 55 anos, em áreas como ginecologia e obstetrícia, “a maioria” continua a fazê-lo, diz João Bernardes, presidente do Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos.

No Serviço Nacional de Saúde executam funções mais de 800 obstetras e mais de metade está acima dos 50 anos, o que compromete a prestação de serviços.

"Há hospitais com um número aceitável de médicos e há outros com um número completamente inaceitável. E esses que estão com números mais reduzidos trabalham no essencial com contratos de médicos tarefeiros e também mantêm especialistas com mais de 55, 60 anos a fazer urgências repetidamente.", revela João Bernardes.