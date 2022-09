Associação dos Administradores Hospitalares elogia nomeação de Fernando Araújo

O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares concorda a nomeação de Fernando Araújo para diretor executivo do SNS. Xavier Barreto destaca o percurso construtivo no Centro Hospitalar do Norte, nomeadamente no hospital São João do Porto.

“Grande parte das mudanças foram feitas na rede de gestão, na rede hospitalar da região norte, nomeadamente nos seus serviços de urgência, aconteceu durante o período de gestão de Fernando Araújo”, lembra Xavier Barreto.