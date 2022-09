Maternidade de Bragança encerrada, deslocações podem chegar aos 200 quilómetros

Estão mais de sete hospitais com as urgências de obstetrícia e bloco de partos temporariamente encerrados. Em Bragança, esses serviço vão estar fechados por três dias. A maternidade mais próxima fica em Vila Real, a mais de 100 quilómetros de distância.

O encerramento do bloco de partos e o serviço de ginecologia e obstetrícia inicia-se à meia-noite desta terça-feira e prolonga-se até sexta-feira às 08:00 horas.

Durante este período de três dias, as utentes ficam dependentes do hospital de Vila Real, o que implicam deslocações que podem chegar aos 200 quilómetros, dependendo do distrito de Bragança onde residam.

Numa nota enviada da SIC, a Unidade de Saúde do Nordeste começa por esclarecer que a atividade programada se mantém em funcionamento e que o motivo do condicionamento da urgência de obstetrícia e do encerramento do bloco de partos se deve à baixa médica de um dos três clínicos que integram o quadro desta especialidade do hospital de Bragança.

A SIC sabe que não foi possível colmatar essa ausência com tarefeiros a que habitualmente recorre a esta unidade hospitalar.

Para além do hospital de Bragança, há mais seis hospitais com os mesmo serviços encerrados temporariamente, nomeadamente, Guarda, Abrantes, Caldas da Rainha, Loures, Almada e Setúbal.