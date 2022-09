Maternidade do Hospital da Guarda encerrada por 24 horas

O bloco de partos do Hospital da Guarda encerrou esta manhã por 24 horas, devido à falta de médicos. Estão previstos mais condicionamentos para esta semana, mas a administração ainda não deu explicações à população.

O Hospital distrital da Guarda volta a enfrentar dificuldades para manter a maternidade em pleno funcionamento.

De acordo com a nota da Unidade Local de Saúde enviada às redações, o bloco de partos encerrou esta manhã por 24 horas, reabrindo às 09:00 de terça-feira. Mas para o dia 16 de setembro também estão previstos alguns condicionamentos, o bloco de partos estará encerrado das 09:00 às 15:00.

A administração não refere os motivos do encerramento, mas a SIC sabe que, a exemplo de outros hospitais do país, não foi possível reunir equipas em número suficiente para assegurar o serviço. No entanto, os médicos disponíveis vão manter a urgência ginecológica e obstétrica, e mesmo a urgência interna da maternidade, em funcionamento.