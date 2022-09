Fernando Araújo reúne na quinta ou sexta-feira com o ministro da Saúde, que admitiu que a direção executiva do SNS poderá não ficar em Lisboa. O encontro está dependente da publicação em Diário da República do decreto-lei que criou a nova direção executiva do SNS.

A SIC sabe que numa primeira versão, o decreto-lei que criou a direção executiva falava em Lisboa, mas o diploma que acabou por ser aprovado em concelho de ministros de 8 de setembro atirou para o regulamento posterior a localização.

A decisão agrada ao ainda diretor do Hospital de São João do Porto, que já disse que preferia não voltar a viver em Lisboa, cidade onde esteve quando foi secretário de Estado da saúde.

O futuro gestor do SNS já há vários dias mostrou disponibilidade para aceitar o cargo, mas o anúncio só será feito no final do encontro com Manuel Pizarro.

A SIC sabe que a grande preocupação de Fernando Araújo tem a ver com a articulação que a instituição que vai dirigir terá com ACSS, o organismo do Ministério que financia o SNS.

A nova direção executiva terá, além do presidente, um conselho estratégico de cinco membros com responsabilidade de coordenação regional e um conselho fiscal.