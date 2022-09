Novo ano letivo: há quase 1.970 horários por preencher

Neste arranque do ano letivo, há quase 1.970 horários por preencher, por falta de candidatos ou porque os professores recusam os horários. Os diretores das escolas insistem que é necessário criar condições mais atrativas para os docentes.

As faltas de condições atrativas é apontada por muitos docentes como a principal falha do Governo para com a classe.

Entre as disciplinas mais afetadas pela falta de professores estão Geografia, Informática e Físico-Química. Neste momento, milhares de alunos são afetados pela falta de profissionais nestas áreas de estudo.

Há 1.968 horários por preencher e muitos outros são recusados pelos próprios professores, uma vez que não são completos e são atribuídos a uma distância, vista pelos próprios como não compensatória, segundo afirma Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que aponta também como falha do Governo a falta de apoios na estadia aos docentes, aquando da colocação em locais distantes das zonas de residência.

Algarve, Alentejo e Grande Lisboa são as principais zonas afetadas

As zonas do país mais afetadas pela falta de professores nas escolas públicas são o Algarve, o Alentejo e a área da Grande Lisboa. Para colmatar este problema, Filinto Lima aponta como uma das soluções os concursos extraordinários para professores contratados.

Para além disso, pede ainda “atitudes concretas em que a a valorização e dignificação da carreira dos docentes fosse efetivada".

Apesar da situação vivida, nem tudo é negativo. Segundo o representante da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, já se verificam progressos, tais como o facto das escolas já poderem substituir professores que apresentam atestados médicos inferiores a um mês.