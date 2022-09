Falta de professores: regiões de Lisboa e Algarve são as zonas mais afetadas

As zonas do país mais afetadas pela falta de professores nas escolas públicas são o Algarve, Alentejo e a área da Grande Lisboa. As disciplinas ligadas às TIC, português e matemática são as que apresentam a maior falta de professores.

O Sindicato de professores diz que na área de recrutamento de Lisboa há 359 horários por preencher, o que faz com que haja em média cerca de 25 mil alunos sem pelo menos aulas a uma disciplina nesta primeira semana de aulas.