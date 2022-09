Hackers partilham dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da TAP

O grupo de hackers Ragnar Locker, responsável pelo ataque informático à TAP no final do mês passado, publicou dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea. Esta segunda-feira, foi divulgado na Dark Web um documento com 581 gigabytes de informação. De acordo com o jornal Expresso, a TAP não terá cedido à chantagem do grupo de piratas, que dizem que continuam a ter acesso aos sistemas informáticos da companhia aérea.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo grupo Ragnar Locker incluem nomes, moradas, números de telemóvel de clientes, e ainda acordos confidenciais, cartões de identidade de profissionais e informação sobre incidentes durante as operações.

De acordo com o Expresso, a empresa apenas diz que "a intrusão foi contida numa fase inicial, antes de provocar danos nos processos operacionais. As operações da TAP estão a decorrer com normalidade”.

Os piratas informáticos já tinham publicado dados de 115 mil clientes, há mais de uma semana, e ameaçaram com uma fuga de informação maior, caso o resgate não fosse pago. O Expresso avança que a transportadora aérea portuguesa não terá cedido à chantagem do grupo Ragnar Locker.

O grupo de cibercrime que reivindicou o ataque à TAP é o mesmo que realizou um ciberataque à EDP há cerca de dois anos e meio e, na altura, o Ragnar Locker pediu um resgate de 10 milhões de euros à empresa que sempre negou qualquer pagamento.



Com recurso a aplicações maliciosas, designadas por ransomware, o grupo começa por infetar os sistemas informáticos, encripta e sequestra os dados das vítimas. Posteriormente procura cobrar resgates, geralmente em criptomoedas, de modo a que seja mais difícil serem detetados.