Ministério Público está a investigar ataque informático à TAP

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Também a Polícia Judiciária (PJ) e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) estão a acompanhar o caso.

O grupo de hackers Ragnar Locker, responsável pelo ataque informático à TAP no final do mês passado, publicou dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea.

Esta segunda-feira, foi divulgado na Dark Web um documento com 581 gigabytes de informação. De acordo com o jornal Expresso , a TAP não terá cedido à chantagem do grupo de piratas, que dizem que continuam a ter acesso aos sistemas informáticos da companhia aérea.

Os dados divulgados pelo grupo Ragnar Locker incluem nomes, moradas, números de telemóvel de clientes, e ainda acordos confidenciais, cartões de identidade de profissionais e informação sobre incidentes durante as operações.

A TAP assegura, porém, que não foram comprometidos dados de pagamento, como os números de cartões de crédito.

Entretanto, a presidente da comissão executiva da TAP, Christine Ourmiéres-Widener, divulgou um vídeo no qual pediu "sinceras desculpas" aos clientes, garantindo que a companhia aérea está a "reforçar ativamente as medidas de segurança". Por outro lado, recusou qualquer cedência ou compromisso com os cibercriminosos.