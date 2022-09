Fernando Araújo reúne-se com o ministro da Saúde sobre novo cargo no SNS

O ministro da Saúde reúne-se esta sexta-feira com o diretor do Serviço Nacional da Saúde, Fernando Araújo. Manuel Pizarro tinha afirmado que o nome do diretor-executivo seria anunciado quando for publicada a regulamentação em Diário da República para fazer oficialmente o anúncio.

Fernando Araújo já aceitou informalmente o cargo, mas deverá negociar os detalhes para oficializar a liderança ainda esta sexta-feira.

O objetivo é que Fernando Araújo comece a executar funções a partir de 1 de outubro.

O presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, cargo que exerce desde abril de 2019, tem sido apontado por várias fontes ligadas ao setor como o nome escolhido para o novo cargo, embora ainda não confirmado pelo Governo.

Sobre as responsabilidades da nova entidade, criada no âmbito do estatuto do SNS recentemente aprovado, o ministro explicou que terá a cargo as "operações de natureza operacional e técnica", sublinhando que "isso não desresponsabiliza o Governo em nada".