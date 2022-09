Maus-tratos a idosa: nenhum utente pediu para abandonar o lar de Boliqueime

Com os familiares dos utentes preocupados com o caso da idosa encontrada com parte do corpo coberto de formigas, já sob investigação do Ministério Público, a provedora da Misericórdia de Boliqueime rejeita qualquer suspeita lançada por antigos funcionários sobre a existência de outros casos de maus-tratos no lar da instituição.

O caso gerou preocupação entre os familiares, mas nenhum utente terá pedido para abandonar o lar.

Ainda não é conhecido o resultado da autópsia ao corpo da idosa, falecida já no Hospital de Faro. O Governo quer uma investigação até às últimas consequências, por forma a que o caso não afete a confiança na rede de lares do país.

A Santa Casa da Misericórdia garante que vai averiguar até às últimas consequências a situação do lar de Boliqueime. Antigos funcionários garantem que a direção sabia de casos como este há mais de um ano.