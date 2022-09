Montenegro pede a Santos Silva que use "influência parlamentar" para AR ter quatro vices

O Presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que Augusto Santos Silva devia usar da influência parlamentar para resolver o problema da vice-presidência da Assembleia da República, elegendo os candidatos do Chega e da IL. Desde as eleições legislativas, o lugar que pertence ao Chega está por preencher.

Em declarações aos jornalistas, na sede do partido, Luís Montenegro deixou um desafio a Augusto Santos Silva, na sequência das críticas que têm sido feitas ao PSD por ter apelado à sua bancada que votasse no candidato do Chega a uma vice-presidência do Prlamento, numa eleição que falhou pela terceira vez na passada quinta-feira.

“Os votos em democracia valem tanto à direita como à esquerda. Espero que esse assunto seja encerrado e o presidente da Assembleia da República use o seu magistério de influência junto dos grupos parlamentares para não termos esta situação anómala de só termos dois 'vices”.

Desde o início da legislatura apenas os 'vices' do PS e do PSD foram eleitos. A IL tentou apenas uma vez a eleição do seu candidato.