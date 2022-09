Nasceu uma cria de Órix-de-cimitarra no Zoo de Lisboa

Em comunicado, o Jardim Zoológico refere que têm sido postas em prática "muitas medidas" para recuperar a espécie, como a reprodução sob cuidado humano, a recuperação do habitat natural e a reintrodução organizada de manadas.

As boas-vindas oficiais à nova cria serão assinaladas no Dia Mundial do Animal, dia 4 de outubro. O Zoo vai proporcionar uma "visita online gratuita pelos quatro cantos do mundo" a escolas e famílias, no canal oficial de Youtube. Mas antes, há atividades já no fim-de-semana, com conversas sobre os animais do Zoo, experiências e o lançamento de um livro.