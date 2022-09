"Novos factos" levam Chega a pedir demissão da ministra Ana Abrunhosa

O Chega pediu esta sexta-feira a demissão da ministra da Coesão Territorial por considerar que esta "não tem condições de continuar" no cargo, após "novos factos" que "aumentam a nebulosidade" sobre a atribuição de fundos a empresas do marido de Ana Abrunhosa.

O líder do partido diz que a continuidade de Ana Abrunhosa no Governo vai provocar "apenas mais desgaste, menos credibilidade para as instituições e menos ética dentro do Governo".

O Expresso publicou esta sexta-feira que o marido da ministra era sócio, numa das empresas que recebeu fundos comunitários, de um empresário condenado por corrupção ativa no processo dos Vistos Gold. André Ventura deixa claro que tais factos "aumentam a nebulosidade do contexto em que esses fundos foram obtidos e reforçam o caráter antiético dos procedimentos em causa".