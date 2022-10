Milhares de pessoas sem médico de família em quatro concelhos a norte de Lisboa

Milhares de pessoas estão há meses sem médico de família em quatro concelhos a norte de Lisboa. Os utentes do centro de saúde do Carregado, por exemplo, para terem uma consulta têm de fazer, pelo menos, 20 quilómetros.

A única médica de família do centro de saúde do Carregado, no concelho de Alenquer, reformou-se no fim do mês de setembro. Mais de 17 mil utentes ficaram sem ter a quem recorrer.

Os utentes que precisam de uma consulta têm de percorrer, pelo menos, 20 quilómetros: "tenho que ir a Lisboa para adquirir medicação que podia ser adquirida aqui. Desloco-me de táxi ou espero que me venham buscar. Não tenho médico de família há um ano".

Nas últimas semanas, os utentes têm protestado junto às Unidades de Saúde. Sem respostas, prometem escrever ao primeiro ministro.