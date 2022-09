Sindicato denuncia agressão a médica e lamenta que plano de prevenção continue "na gaveta"

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) denunciou esta terça-feira que uma médica foi agredida na urgência do Hospital de São Francisco Xavier, lamentando que o plano de prevenção da violência na saúde continue "na gaveta".

A obstetra, que cumpria uma prestação de serviços na urgência do hospital, foi agredida por duas pessoas na tarde de segunda-feira e terça-feira "não estava em condições de ir trabalhar", adiantou o sindicato, que se solidarizou com a médica, a quem disponibilizou apoio jurídico.

Em declarações à Lusa, a dirigente do SIM, Maria João Tiago, lamentou que o Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, apresentado em janeiro deste ano, na prática "continue na gaveta, porque não há instruções e nunca foi divulgado".

A sensação de impunidade é "muito grande", alertou ainda Maria João Tiago, ao exemplificar a situação em que um agressor "continua na lista do médico de família" agredido, ao mesmo tempo que "diretores de serviço desvalorizam a situação e fingem que nem existiu".

"Nada acontece e é uma grande dificuldade, muitas vezes as autoridades de saúde quase que nos desmotivam a apresentar queixa do sucedido", afirmou a dirigente Secretariado Regional de Lisboa e Vale do Tejo do SIM.