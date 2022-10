País

Imagens da cerimónia dos 112 anos da Implantação da República

À hora marcada, a Praça do Município deu início às cerimónias de celebração do 112.º aniversário da Implantação da República. Discursaram o autarca de Lisboa e o Presidente da República, e assistiram o presidente do Parlamento, o primeiro-ministro, membros do Governo e dos partidos da oposição.