Trabalhadores reivindicam aumento salarial nas empresas públicas de transportes

Os sindicatos dos trabalhadores dos transportes entregaram esta quinta-feira uma carta ao ministro do Ambiente a exigir aumentos salariais. Dizem que os valores que recebem não são adequados à inflação e que, se nada for feiro, prometem mais greves.

Os motoristas entraram esta quinta-feira de manhã no Ministério do Ambiente para entregar uma carta com reivindicações.

Entre as exigências está a melhoria das condições de trabalho e o aumento dos salários que reponha o poder de compra.

Os sindicatos dos trabalhadores dos transportes garantem que enquanto não houver um sinal positivo por parte do Governo, vão continuar as formas de luta.

Está marcada para a próxima semana uma greve parcial da Transtejo.