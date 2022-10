As imagens das inundações e estragos causados pela chuva forte em Lisboa

A chuva forte desta segunda-feira provocou inundações e estragos em Lisboa. Houve perto de 180 ocorrências, a maioria na zona da Baixa.

A maioria das situações aconteceu na zona da Baixa, onde algumas ruas ficaram quase intransitáveis e com lixo a impedir a passagem da água.

O túnel da Avenida João XXI teve mesmo de ser cortado até serem escoadas as águas.

As críticas à autarquia multiplicaram-se nas redes sociais, mas a Câmara Municipal de Lisboa garante que está a tentar resolver o problema.

Já está em curso o plano de drenagem de Lisboa, com obras a decorrer no terreno, mas que não vão resolver o problema no imediato. Estão a ser construídos dois túneis para controlar as águas.