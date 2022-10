"Mesquinhez": Sócrates ataca Governo de Costa com novo aeroporto e TGV

“Sorrateiramente, sem que nada pareça ter mudado, o novo aeroporto e o TGV regressam à atualidade política”. É desta forma que começa o texto de opinião que, esta terça-feira, José Sócrates assina no semanário Expresso.

E se sobre o aeroporto, escreve, “tudo foi atirado para o lixo e, 14 anos depois, voltámos ao ponto de partida”, já quanto ao TGV, contesta, “o atual governo, fiel à sua linha de frio calculismo, fez tudo o que podia para fingir que o projeto, agora apresentado como prioritário, nada tinha a ver com o anterior projeto do anterior governo socialista”.

“Nada no discurso do chefe do Governo tem a ver com estratégia, mas com mesquinhez”