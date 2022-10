Marcelo já solicitou ao Parlamento a clarificação da lei de incompatibilidades

O Presidente da República solicitou esta quarta-feira ao Parlamento a clarificação da lei sobre incompatibilidades, numa altura em que dois ministros do atual Governo estão envoltos em polémica: Pedro Nuno Santos e Ana Abrunhosa.

O anúncio foi feito no site oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado adianta que pediu "revisão da legislação em vigor referente à matéria do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime sancionatório".

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o "emaranhado legislativo complexo tem suscitado ampla controvérsia na sociedade portuguesa" e esta lei traduzir-se "num corpo único e claro que regule, nomeadamente, o exercício dos cargos, respetivos processos decisórios, suas relações familiares e outras, assim eliminado as dúvidas interpretativas ou obscuridades que ainda subsistam".

A empresa que o ministro Pedro Nuno Santos detém com o pai fez um contrato com o Estado. O ministro diz que o negócio é legal e também tem um parecer da procuradoria para o comprovar mesmo assim.

Pedro Nuno Santos detém 1% da empresa, a mãe 5% e o pai 44%. Ou seja, em conjunto com os ascendentes, o ministro tem mais de 10% da Tecmacal o que teoricamente impede a empresa de fazer contratos com o Estado. Contudo, o Governo tem entendimento diferente.

Pedro Nuno Santos está no Governo desde 2015. Desde então, a Tecmacal assinou 11 contratos com entidades do Estado, desde Institutos Politécnicos até à GNR.

A outra empresa do pai de Pedro Nuno Santos, a OPTIMA assinou três contratos nesse período, sempre em entidades não tuteladas pelo agora ministro.