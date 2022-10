PCP disponível para soluções "mais transparentes, mais claras" sobre incompatibilidades

O PCP está disponível para procurar no Parlamento "soluções equilibradas, mais transparentes, mais claras" sobre incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos, afirmou Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas no Palácio de Belém, onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a receber esta quarta-feira os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

"Nessa matéria o PCP estará disponível, como sempre esteve, para procurar encontrar soluções equilibradas, mais transparentes, mais claras", afirmou.