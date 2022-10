Peregrinos percorrem últimos quilómetros até Fátima

A SIC acompanhou um grupo de peregrinos que percorre os últimos quilómetros até Fátima. São esperados milhares de fiéis nestes dias de celebrações, esta que é a última grande peregrinação aniversária do ano.

Segundo informação do Santuário de Fátima, a peregrinação começa esta quarta-feira, com o acolhimento dos peregrinos a pé e uma conferência de imprensa, às 16:00, em que participarão o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, e o bispo José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

No dia 13 de outubro, quinta-feira, o programa começa às 09:00, com o rosário internacional, na Capelinha das Aparições e, às 10:00, tem lugar a missa com a Bênção aos Doentes e procissão do Adeus, no altar do recinto.