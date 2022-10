Seca em Portugal: aumenta o recurso a autotanques para abastecer água

Em pleno outubro, os bombeiros continuam a ter de levar água às populações.

Este recurso tem sido muito utilizado nas regiões do país mais afetadas pela seca, nomeadamente Bragança, Viseu e Vila Real.

De acordo com o Jornal de Notícias, só no mês de agosto, foram realizadas mais de 2.300 operações de abastecimento de água com autotanques. É o valor mais elevado nos últimos cinco anos.

Esta é uma medida que tem custado milhares de euros aos Municípios.

O Governo anunciou na passada semana que houve uma diminuição da situação de seca meteorológica em todo o território face a agosto, frisando que em alguns locais dos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco passaram de seca severa para seca fraca.