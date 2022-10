A nova estratégia para o combate ao bullying nas escolas

Esta quinta-feira é Dia Mundial de Combate ao bullying e o Governo apresentou uma nova estratégia para as escolas.

Vítimas e agressores têm no perfil alguns pontos em comum. São sobretudo do género masculino e com idades entre os 12 e os 15 anos.

No último ano, quase 1.200 agressões e outros 800 casos de injúrias e ameaças de um total de mais de 2.800 queixas participadas à PSP a nível nacional. É um aumento de 37%, mais 780 denuncias face aos anos anteriores.

Há nove anos que o número de ocorrências não registava um valor tão elevado a larga maioria dos crimes verificaram-se fora do contexto escolar.

Seja onde for, os números continuam a preocupar e podiam até ser piores, lembram as autoridades, se não fossem as várias ações de informação e sensibilização.

Os dados da UNICEF revelam que quase metade dos jovens portugueses entre os 13 e os 15 anos sofreram ou estiveram envolvidos em casos de bullying no ano passado.