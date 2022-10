Debate de urgência sobre acordo de interconexões só depois da discussão do OE

A ministra da Energia espanhola diz que o Governo francês quer reforçar as conexões elétricas com a Península Ibérica. Teresa Ribera garante que se mantém as conexões que foram acordadas entre Portugal, Espanha e França em 2015. Duarte Cordeiro considera que estas declarações provam que as acusações do PSD não são verdadeiras.

O PSD anunciou no domingo o pedido do debate de urgência que queria ver realizado na quinta-feira -- após a conclusão da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 --, dizendo também esperar a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O debate parlamentar de urgência pedido pelo PSD sobre o acordo de interconexões ibéricas de energia só se vai realizar depois de concluído a discussão do Orçamento do Estado, a partir de 25 de novembro.

Teresa Ribera destaca ainda as declarações de Emmanuel Macron, Presidente de França, sobre a necessidade de fortalecer e agilizar as interconexões elétricas entre os três países. Para a ministra, nota-se uma mudança “significativa no modo com França aborda esta questão”.

“Como resposta, os Governos de Espanha e Portugal estão totalmente de acordo com essa abordagem e precisamos de contar com projetos concretos, identificados desde já, para não perder o horizonte temporal de poder contar com 15% de interconexões elétricas antes de 2030”, acrescenta.

Perante as declarações da ministra espanhola, Duarte Cordeiro, ministro português do Ambiente, considera serem a prova de que as acusações feitas pelo PSD são falsas. E reforça que o Governo não abandonou as interligações elétricas nos Pirenéus.