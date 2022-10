Linhas de atendimento do SEF entupidas deixam milhares de imigrantes sem resposta

Milhares de imigrantes são obrigados a ligar para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para regularizar a sua situação, mas as linhas estão entupidas. O SEF diz que há 50 funcionários para responder a mais de 42.000 casos nas últimas semanas.

O problema agravou-se na pandemia. Depois de meses sem atendimentos para vários tipos de regularização, o SEF anunciou abertura de vagas. No entanto, quem quer tratar de processos de imigração desespera com linhas telefónicas entupidas.

Na casa do Brasil, em Lisboa, já se perdeu a conta aos que ligam sem saber o que fazer. Sem uma reunião no SEF, muitos imigrantes chegam ao ponto de ficar com a vida suspensa. Na página do SEF, no Facebook, são incontáveis os relatos de testemunhos idênticos: há quem tenha tentado ligar milhares de vezes num só dia sem sucesso

Contactado pela SIC, o SEF diz que só tem 50 funcionários para responder a mais de 42.000 casos nas últimas semanas. Atendem 3.500 a 4.000 chamadas por dia, no horário entre 08:00 e as 20:00.