Acompanhada por um cabaz com alguns alimentos que fazem parte do cabaz essencial - massa, meia dúzia de laranjas e um molho de brócolos -, a líder do PAN, Inês Sousa Real, revelou o custo desses produtos que, salientou, não dão para “fazer uma refeição” mas custam “4,33 euros”.

“O salário médio é cada vez mais o salário mínimo. A desigualdade é um fosso cada vez mais difícil de ultrapassar. (…) As famílias e as necessidades do país ficam sempre para trás. As ditas contas certas de que tanto fala servem para as grandes empresas poluidoras em vez de servirem para as famílias", disse Inês Sousa Real, defendendo a descida do IVA para bens essenciais.

Antes de passar a palavra ao primeiro-ministro, o Presidente da Assembleia da República fez uma observação, em tom de brincadeira, sobre a intervenção de Inês Sousa Real.

"Senhora deputada, sabe que a linguagem se inventou para nós podermos falar das coisas sem termos necessariamente de mostra as coisas", disse Augusto Santos Silva, provocando alguns risos no plenário

A Assembleia da República iniciou na tarde desta quarta-feira o debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023, que será aberto pelo primeiro-ministro e se prolonga até quinta-feira.

A proposta do Governo, que tem a votação final global agendada para 25 de novembro, tem a aprovação praticamente garantida pela maioria absoluta do PS.