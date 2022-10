Apoio 125 euros: Chega vai pedir ao MP que investigue alegadas alterações ao IBAN

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo líder do Chega no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

André Ventura disse que vai pedir ao Ministério Público que investigue as alegadas alterações ao IBAN de alguns contribuintes, que foram feitas no Portal das Finanças.

Na passada quinta-feira, quando começaram a ser feitos os pagamentos do apoio extraordinário de 125 euros, começaram a surgir várias queixas de contribuintes.