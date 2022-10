Seguia o debate na generalidade do Orçamento de Estado na segunda ronda de perguntas a António Costa, quando o social-democrata Alexandre Poço lançou um desafio ao chefe do Governo para responder à jovem “Ana, que hoje faz anos e vive no bairro dos Olivais, em Lisboa”.

“Ana nasceu quando António Costa era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, teve na sua adolescência Costa como presidente da Câmara de Lisboa e entrou para a faculdade já quando o atual líder do PS ficou em segundo nas eleições legislativas de 2015, mas, mesmo assim, formou Governo”

Mas, segundo o criador de Ana, apesar da licenciatura, pode ter o futuro reservado atualmente a um em cada cinco jovens: a emigração. Posto isto, "o que tem o primeiro-ministro para dizer à Ana, além de lhe dever um pedido desculpa?", questionou o presidente dos jovens sociais-democratas.

O grande conselho de Costa à Ana