Barco à deriva ao largo de Olhão com seis toneladas de haxixe

Foram encontrados “aproximadamente 180 fardos, que devem rondar as três toneladas” , disse na altura o capitão da capitania de Olhã o “Além dos fardos encontrámos roupa usada, mantimentos, água. Pelo menos um, dois dias estiveram de certeza” pessoas no barco.

Na operação estiveram envolvidos dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e um elemento Troço do Mar da Capitania do Porto de Olhão, apoiados por uma embarcação, dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Tavira, apoiados por uma embarcação, bem como o navio NRP Hidra, da Marinha Portuguesa.

A droga será entregue à Polícia Judiciária.