Envelhecimento não justifica excesso de mortalidade em Portugal

Investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública defendem que o envelhecimento não deve ser visto como uma causa relevante para o excesso de mortalidade, uma vez que a estrutura etária da população não se alterou significativamente em dois anos.

Num artigo publicado hoje na revista científica da Ordem dos Médicos "Ata Médica Portuguesa", da autoria de quatro investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), liderado por Vasco Ricoca Peixoto, sobre o excesso de mortalidade covid e não covid em Portugal, os autores referem que "o impacto do envelhecimento" não justifica "tal magnitude de aumento de mortalidade".

"A população já estava a envelhecer e há um salto enorme no número de mortes", disse à agência Lusa Vasco Ricoca Peixoto.

O investigador referiu que, ao analisar-se a evolução do número de mortos nos últimos 20 anos, se verifica que "há uma tendência de ligeiro aumento da mortalidade, mas nada do que aconteceu de 2019 para 2020, em 2021 e em 2022".

Excesso de mortalidade nas faixas etárias mais avançadas

Como seria de esperar, disse, esse excesso de mortalidade acumula-se em faixas etárias mais avançadas, "porque são aquelas em que as alterações nos cuidados, no contexto social, no acesso a medicamentos, na velocidade com que são tratados numa urgência, faz mais diferença, mas esses impactos potencialmente são transversais à restante população".