Ministério Público abre inquérito a suspeitas de assédio sexual no futebol feminino

O Ministério Público confirmou a abertura de um inquérito às suspeitas de assédio sexual que envolvem o treinador de futebol feminino Miguel Afonso. O diretor desportivo Samuel Costa também estará a ser investigado.

No caso de Miguel Afonso, as denúncias remontam à altura que orientou a equipa do Rio Ave. Samuel Costa foi alvo de denúncias quando estava no Vitória de Guimarães.

A abertura do inquérito acontece depois de, na quinta-feira, os dois terem sido castigados pela Federação Portuguesa de Futebol. Miguel Afonso foi suspenso por um período de 35 meses e terá que pagar uma multa de 5.100 euros. Já Samuel Costa enfrenta uma suspensão de 18 meses e uma multa de 3.060 euros.

Na origem das denúncias estão mensagens de telemóvel e outras enviadas através das redes sociais, em texto e áudio. A FPF concluiu que a condutas de ambos “vai para além da importunação típica do assédio sexual”, considerando que está também em causa a importunação e discriminação das vítimas.

As mensagens, toques e insistências que levaram à suspensão de Miguel Afonso e Samuel Costa