Eduardo Cabrita eliminado da corrida à direção da Frontex

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita já não integra a lista de candidatos à liderança da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeiras (Frontex).

A informação foi avançada pela Renascença e confirmada pela SIC: o nome de Eduardo Cabrita não consta da lista de três candidatos que passaram à fase final do processo de seleção para o cargo de diretor-geral da Frontex. Fonte próxima do processo avançou à rádio que o “fraco empenho da diplomacia portuguesa” terá sido um importante fator para a exclusão do ex-ministro.

A Comissão Europeia está à procura de um candidato que tenha um perfil de “chefe de estrutura de segurança”, ao qual junte características “mais operacionais”. O perfil mais político de Eduardo Cabrita poderá também ter tido impacto na decisão de afastar o ex-ministro português do processo.

Apesar de ter o apoio de Portugal e Espanha na candidatura, Eduardo Cabrita foi alvo de várias críticas por parte de Organizações Não-Governamentais (ONG) de direitos humanos. A Humans Before Borders condenou a atuação do ex-ministro no caso da morte do Ihor Homenyuk no aeroporto de Lisboa.

Eduardo Cabrita foi ministro da Administração entre 2017 e 2021, tendo apresentado a demissão na sequência da polémica em torno do acidente na A6, que vitimou um trabalhador.