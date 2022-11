A Polícia Judiciária deverá receber 600 inspetores do SEF com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O Governo diz que a solução está a ser trabalhada e deverá ficar concluída nos próximos meses.

O Diário de Notícias noticiou que alguns dos inspetores deverão manter-se nas fronteiras aeroportuárias e marítimas em apoio à PSP e GNR, mas mantendo vínculo com a Polícia Judiciária.

A extinção do SEF, anunciada em 2021 pelo anterior ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está agora nas mãos do sucesso, João Luís Carneiro.

O processo está a ser trabalhado em articulação com o Ministério da Justiça, com a Administração Pública, com os sindicatos e com a direção do SEF.

À SIC, o sindicato mais representativo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse que recebeu com agrado a notícia da integração dos inspetores na PJ.