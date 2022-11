Governo cria grupo de trabalho para melhorar acesso a bombas de insulina automáticas

O Ministério da Saúde anunciou, esta segunda-feira, a criação de um grupo de trabalho para atualizar a estratégia do acesso a tratamentos com bombas de insulina automáticas. O objetivo é melhorar o acesso a estes dispositivos e o alargamento da utilização, incluindo para crianças e jovens. O anúncio foi feito no Dia Mundial da Diabetes.

“Com este grupo de trabalho, o Governo reforça a aposta na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade da diabetes mellitus, para reduzir o impacto da doença e proporcionar a todos os doentes, de forma equitativa e sustentável, o acesso aos melhores cuidados de saúde e a soluções de maior conforto, dando resposta a uma necessidade há muito identificada por profissionais de saúde, cuidadores e doentes”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

O grupo de trabalho - que inclui também associações de doentes, sociedades científicas e sociedade civil - deverá apresentar, “no prazo de 120 dias”, uma proposta “de atualização da estratégia de acesso a tratamento com PSCI, bem como propor medidas para fomentar a igualdade no acesso aos novos dispositivos, especialmente entre crianças e jovens”.