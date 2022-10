Diabetes tipo 2 cria "ambiente metabólico favorável" ao desenvolvimento de cancro da mama

Em causa estão as diferentes características metabólicas associadas à diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e a convicção de que estas podem espoletar a iniciação e a progressão de cancro da mama, sendo os efeitos mais evidentes no subtipo mais agressivo da doença.

"A grande dependência das células tumorais em 'combustíveis', como a glicose e a glutamina, constitui uma vulnerabilidade metabólica específica do tumor, o que pode criar janelas terapêuticas adicionais para erradicar as células tumorais", refere a investigadora da FMUP, Cláudia Silva, citada no resumo enviado à Lusa.

Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) concluiu que a desregulação da insulina e da leptina, típicas da diabetes tipo 2, cria um "ambiente metabólico favorável" ao desenvolvimento do cancro da mama, foi hoje revelado.

Cláudia Silva acredita que, com esta descoberta, pode estar-se perante um novo alvo para o tratamento de cancro da mama em pacientes com DM2 , isto porque os dados deste estudo sugerem que os tumores da mama são sensíveis à inibição farmacológica de dois principais transportadores de nutrientes.

Esta realidade "proporciona um ambiente metabólico favorável para o desenvolvimento de cancro da mama", lê-se no resumo do estudo.

Com este estudo, os investigadores procuraram perceber qual a ligação entre as características mais comuns encontradas em pacientes com diabetes tipo 2 e a captação celular de glicose e glutamina , dois nutrientes das células de cancro da mama.

"Uma terapia direcionada pode ser uma estratégia eficaz para reduzir ou prevenir o início, promoção e progressão de cancro da mama em doentes com DM2", aponta Cláudia Silva.

Adicionalmente, estes dois transportadores podem ser usados como biomarcadores para o risco de desenvolvimento de cancro da mama em pacientes com DM2.

O cancro da mama é descrito como a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres a nível mundial, sendo que entre 20 a 28% dos casos têm também diagnóstico de diabetes tipo 2.

"O cancro da mama em mulheres com DM2 é frequentemente diagnosticado numa fase avançada em comparação com mulheres sem diabetes, o que pode explicar o aumento até 50% da mortalidade nestes casos", acrescenta a autora do estudo.

Intitulada "The role of nutrient transport by cancer cells in the interaction between type 2 diabetes mellitus and breast cancer" (em português "O papel do transporte de nutrientes pelas células cancerígenas na interação entre diabetes mellitus tipo 2 e o cancro da mama"), esta a investigação foi realizada no âmbito do doutoramento em Metabolismo - Clínica e Experimentação, sob orientação da professora da FMUP, Fátima Martel.