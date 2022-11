Carlos Costa diz ter sido pressionado pelo primeiro-ministro em 2016, para não afastar a filha do Presidente de Angola da administração do banco BIC.

“Confirmo que, nessa chamada que foi telefónica, me comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal. Acrescento que esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o senhor primeiro-ministro me enviou uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos”, afirmou Carlos Costa.