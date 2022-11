Lula da Silva chega a Portugal com a agenda preenchida

Lula da Silva já chegou a Lisboa e vai encontrar-se ainda esta sexta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Também deverá reunir com representantes de movimentos sociais, antes de regressar a casa, amanhã.

Foi pouco depois das 12:00 que o Presidente brasileiro recém-eleito chegou ao aeroporto de Figo Maduro, após uma viagem envolta em secretismo.

Mais logo, às 17:00, e de acordo com nota publicada no site da Presidência, vai ser recebido pelo Presidente Marcelo no Palácio de Belém e, pelas 20:00, tem encontro marcado com António Costa, em São Bento.

O intuito desta viagem é melhorar a relação os países irmãos, que se deteriorou durante o mandato de Jair Bolsonaro. Durante os quatro anos em que esteve à frente do país nunca visitou Portugal.

Depois de ter estado na Cimeira do Clima, no Egito, Lula da Silva fez uma rápida paragem em solo português e durante a manhã de sábado reunirá com vários representantes de movimentos sociais.