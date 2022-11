O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, inicia esta sexta-feira uma visita de dois dias a Portugal, depois de ter estado na Cimeira do Clima (COP27), no Egito.

Lula da Silva ainda não tem o programa fechado, mas os encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estão já confirmados.

Aliás, o encontro com o chefe de Estado vai realizar-se ainda esta sexta-feira. Na página da Presidência, consta a informação de que às 17h00: está marcado um “Encontro com o Presidente Eleito da República Federativa do Brasil, Lula da Silva”.

O objetivo destes encontros será retomar as relações luso-brasileiras. Recorde-se que, durante o mandato de Jair Bolsonaro, que ainda decorre, a relação entre Portugal e Brasil tornou-se mais distante.