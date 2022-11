Polémica Costa vs Costa: Marques Mendes volta a defender que o primeiro-ministro tem de dar explicações

Luís Marques Mendes diz que o primeiro-ministro tem de dar explicações sobre o telefonema em que terá falado sobre Isabel dos Santos a Carlos Costa. Um telefonema que foi revelado no livro sobre o mandato do ex-governador do Banco de Portugal, cuja apresentação esteve a cargo de Marques Mendes.

O antigo presidente do PSD já tinha defendido, na terça-feira, que o Ministério Público deveria abrir um processo de investigação criminal à forma como foi vendido o Banif e pediu explicações públicas ao primeiro-ministro sobre o caso Isabel dos Santos, na apresentação do livro que faz a denúncia, "O Governador".

Marques Mendes considerou que faltam "explicações políticas" sobre a alegada pressão de António Costa ao ex-governador do Banco de Portugal para não afastar Isabel dos Santos do BIC.

António Costa já afirmou que irá processar o ex-governador do Banco de Portugal por ofensa à sua honra, depois de, no livro, o antecessor de Mário Centeno ter relatado que foi pressionado pelo chefe do Governo para não retirar Isabel dos Santos do BIC.