O julgamento foi adiado sine die e agora também a inquirição da testemunha do processo da morte de Rosalina Ribeiro. Falamos de Aurílio Nascimento, comissário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que há 12 anos investigou o caso no Brasil.

Seria a primeira testemunha a ser ouvida pelo Tribunal de Sintra, mas também não aconteceu. Defesa de Duarte Lima pediu afastamento da juíza.

A SIC teve acesso à contestação de 12 páginas e na qual se refere que o alegado motivo do crime já foi inclusive deixado de parte num julgamento que, em Portugal, já absolveu Duarte Lima.

Mais. Diz que não matou Rosalina Ribeiro e considera, aliás, que a vida humana é um bem sagrado, deixando o aviso: “quem matou, continua à solta”.

A antiga secretária do milionário Tomé Feteira foi encontrada morta em 2009 à beira de uma estrada nos arredores do Rio de Janeiro. Quase 13 anos depois, Domingos Duarte Lima, agora com 67 anos, continua à espera de ser julgado.