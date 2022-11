Chefes da urgência do Hospital de Ponta Delgada apresentam demissão

Os chefes de equipa da urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, apresentaram esta quarta-feira a demissão.

Estas demissões surgem depois do mesmo ter acontecido noutros hospitais do continente.

Na segunda-feira, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral (SUG) do Hospital de Almada apresentaram a demissão dos cargos em protesto com a escala de dezembro, que consideram estar "abaixo dos mínimos".