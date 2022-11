Demissões no hospital de Ponta Delgada: "Não estarão em causa os serviços de urgência"

O presidente do Governo dos Açores confirmou as demissões dos chefes do serviço de urgência do hospital de Ponta Delgada, mas garante que as escalas dos três hospitais da região estão asseguradas na próxima semana.

Foram 10 os chefes de equipa do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo que apresentaram a demissão esta quarta-feira.

Segundo o Jornal Açoriano Oriental, os profissionais de saúde demissionários justificam a decisão com o facto de não estarem reunidas as devidas condições para a prestação de cuidados aos utentes.

Em reação ao sucedido, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo dos Açores, esclarece que os médicos que abandonaram funções “manifestaram integral disponibilidade para serem parte da solução” após terem identificado os problemas que se fazem sentir no centro hospitalar

Problemas esses que passam pela “falta de profissionais” e pela “exaustão de tanto trabalho”, assume. José Bolieiro reitera que é essencial “otimizar os recursos” e contratar mais médicos para o Serviço Regional de Saúde.

Quanto às escalas da próxima semana dos hospitais do arquipélago, o presidente o Governo açoriano garante que “não estarão em causa” e que as rondas negociais irão manter-se.