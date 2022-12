Presidente da República dá posse a seis secretários de Estado

O Presidente da República dá esta sexta-feira posse a seis secretários de Estado.



António Mendes Mendes atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, passa a ser o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, lugar deixando vago por Miguel Alves - o ex-autarca de Caminha que não resistiu às polémicas que envolveram o seu mandato camarário.

Para a pasta da Economia, após confirmadas as saídas de João Neves e Rita Marques, Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio vai assumir a secretaria de Estado da Economia, e Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida, a secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

No Ministério das Finanças também há mudanças, João Nuno Marques de Carvalho Mendes passa a secretário de Estado das Finanças, Alexandra Margarida Vieira Reis assume a pasta do Tesouro e Nuno Miguel Bernardes Coelho Santos Félix fica com os Assuntos Fiscais (substituto de Mendonça Mendes).

A cerimónia está marcada para as12:00 no Palácio de Belém e conta com a presença de António Costa.