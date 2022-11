O Presidente da República informa, em nota publicada no site da Presidência da República, que aceitou as propostas do primeiro-ministro de exoneração de três secretários de Estado e a nomeação de três novos governantes. Três? Sim, António Costa também nomeou o seu novo braço-direito.

Eis as pastas onde há mudanças: Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços. Quem entra e quem sai? Vamos por partes. Desde logo, António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, passa a ser o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, lugar deixando vago por Miguel Alves - o ex-autarca de Caminha que não resistiu às polémicas que envolveram o seu mandato camarário.

Para a pasta da Economia, confirmam-se as saídas de João Neves e Rita Marques, passando Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio a assumir a secretaria de Estado da Economia, e Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida, a secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

"A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, pelas 12h00, no Palácio de Belém", informa a Presidência.

É de salientar uma questão: António Mendonça Mendes foi nomeado para o cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, mas na nota na consta qualquer nome para o cargo que o próprio deixa agora vago, ou seja, para a secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.