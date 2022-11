O agora ex-secretário de Estado da Economia publicou, nas redes sociais, uma nota em reação à saída do Governo. João Neves diz que “foi uma honra trabalhar sob a direção do primeiro-ministro”. No texto, não há referência ao ministro da Economia.

“Ao cessar funções enquanto secretário de Estado da Economia nos últimos quatro anos orgulho-me de ter procurado sempre servir a República Portuguesa em prol da economia nacional”, escreveu João Neves no LinkedIn. E prossegue: “Foi uma honra trabalhar sob a direção do primeiro-ministro, António Costa, ao lado das empresas, das associações empresariais e da indústria do nosso país”.