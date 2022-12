Direitos dos animais na Constituição: da polémica decisão do TC ao futuro da lei

Oito anos depois de terem sido aprovadas, as leis que criminalizam os maus-tratos e o abandono de animais de companhia voltam a ganhar destaque mediático. E não por bons motivos: o Tribunal Constitucional voltou a emitir uma declaração de inconstitucionalidade no recurso a um julgamento por maus-tratos em Leiria. Por que razão o Palácio Ratton considera a lei inconstitucional? E que papel poderá ter a revisão constitucional nesta matéria?

O dono do pitbull, que morreu, em 2021, devido a um prolapso intestinal grave por falta de cuidados veterinários e higiene, foi julgado no Tribunal de Leiria, tendo sido ilibado na primeira instância. O Tribunal de Leiria considerou que, à luz da Constituição, não tinha havido crime. O caso chegou ao Tribunal Constitucional (TC), confirmou a inconstitucionalidade da lei num acórdão que contou com votos a favor de três dos cinco juízes conselheiros de secção.

Em causa está o artigo 387.º, um dos mais recentes a ser aditado no código penal. Foi aprovado em 2014 e determina que, “quem, sem motivo legítimo, matar animal de companhia” ou “infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia” é punido com uma pena prisão que poderá ir até dois anos. Na mesma alteração, foi incluído o artigo 388.º que descreve o crime de abandono de animais de companhia e o pune com “pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias”.

As decisões do TC são controversas – mesmo dentro do Palácio Ratton. Do lado de fora, um grupo de 47 juristas assinou um manifesto intitulado “A tutela penal dos animais não é inconstitucional”, publicada no Jornal Expresso no passado dia 29 de novembro, onde criticam a decisão de inconstitucionalidade e sublinham que a proteção animal está patente nas leis comunitárias internacionais.

Foi criada também uma petição – que soma mais de 4.000 assinaturas – onde é pedido ao Presidente da Assembleia da República que se “aprove a inclusão explícita e inequívoca da proteção dos animais não-humanos na Constituição da República Portuguesa”.

Outros casos considerados inconstitucionais pelo TC

O caso do pitbull é o mais recente recurso a ser rejeitado pelo TC, mas não o único. No caso da “cadela Pantufa”, o dono do animal – que a esventrou enquanto estava prenha e a deixou em agonia durante vários dias, colocando as crias vivas no lixo – também viu a sua pena ser retirada devido à inconstitucionalidade da lei. A mesma decisão foi tomada para o caso do dono de uma cadela que a atou com uma corda ao pescoço a um carro, em 2017, e para o proprietário de um cão que foi esfaqueado em Ponta Delgada, Açores, em 2019.