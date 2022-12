Vai ter bacalhau e polvo na mesa de Natal? Prepare-se para pagar mais pela consoada

Os portugueses vão pagar, este ano, mais pela consoada de Natal. O preço do bacalhau e do polvo aumentou nos últimos meses e os portugueses terão que fazer escolhas.

O preço do bacalhau aumentou 20% até dezembro. Os portugueses compram menos ou optam por comprar postas mais pequenas.

No entanto, as pessoas entrevistadas pela SIC admitem que preferem cortar nos custos dos presentes do que na ceia de Natal.